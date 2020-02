Talk to Him: Los 20 Mejores Discos de la Década 2010-2019 (I)

Hemos dejado atrás una década repleta de toneladas de música extraordinaria y en Talk to Him queremos hacernos eco durante los próximos dos meses de los 20 discos imprescindibles para nuestro transitar vital. Una lista rica, heterogénea y llena de emociones, con canciones maravillosas, capaces de atrapar el espíritu de esta colección de obras imperecedera. El recorrido irá acompañado de todo el halo de sensaciones que Him nos transmite con cada carta sonora. Esperamos que disfrutéis de este trayecto que trasciende espacio y tiempo. Este mes, los discos que van del 20 al 11. Subid a la azotea sonora y dejaros llevar.