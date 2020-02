Este mes el telegrama sonoro de novedades musicales vuelve a Talk to Him cargado de estimulantes propuestas, tan heterogéneas como de costumbre. Sólo así podremos pasar del synthwave al post-hardcore, hacer una parada en el mejor post-rock y llegar hasta el reggaeton alternativo. Una locura emocional en el que todo el mundo está invitado a embarcarse. Basta con subirse a la azotea sonora de Him y dejarse llevar.