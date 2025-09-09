Olivia Rodrigo anuncia disco en directo y lanza single con The Cure

Fue una de las grandes sorpresas de la última edición de Glastonbury. Olivia Rodrigo invitó al escenario a Robert Smith de The Cure, presentándole como «probablemente el mejor compositor nacido en Inglaterra».

Juntos interpretaron dos duetos de los clásicos de la banda como su popular single de 1992 «Friday I’m In Love» y el no menos celebrado de 1987 «Just Like Heaven».

Rodrigo presentaba las canciones de su último disco, GUTS se se publicó el pasado 2023. El sucesor de SOUR (2021), es un importante paso adelante que bebiendo de influencias noventeras, logra tejer un puñado de canciones que conectan con su generación.

El concierto fue legendario, por eso será lanzado a final de año. Live From Glastonbury (A BBC Recording), llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 5 de diciembre.

El primer adelanto llega en formato de single doble e incluye esas dos canciones compartidas por Olivia Rodrigo y Robert Smith. Está disponible en una tirada limitada en este enlace.

Ya está igualmente disponible el vídeo de la interpretación de «Friday I’m In Love» en el festival de Glastonbury.