The Cure han grabado 13 canciones para su nuevo álbum

The Cure siguen siendo noticia, después de confirmar ya no solo su presencia en Primavera Sound, sino en una docena de festivales más en el verano de 2026, en principio solo en Europa y Reino Unido.

El grupo ha confirmado en la biografía de su web oficial que “En marzo de 2025, la banda volvió a los estudios Rockfield para grabar 13 canciones más para un nuevo álbum”. Así que pronto tendremos continuación de Songs Of The Lost Word; uno de los acontecimientos más importantes del pasado 2024.

Por lo que hemos ido conociendo en diferentes entrevistas el álbum mantiene la esencia de The Cure, pero con ligeros giros que prometen sorprender a los oyentes. Algunas de las piezas ya han sido interpretadas en vivo, mientras que otras son completamente nuevas para el público. Se ha hablado de que por fin encontraremos la versión de estudio de «It Can never be the same«, la oscura canción que la banda lleva interpretando en vivo desde 2016 y que surgió a raíz del fallecimiento de su madre. Una bonita pieza que todos pensábamos iba a estar en este nuevo trabajo, pero finalmente pasará al siguiente. De esta misma época es también la canción «Step Into The Light» que desconocemos si finalmente será rescatada o no.

Otra de las canciones que estará en el disco y también ha sido interpretada en vivo es «Another Happy Bithday«, que fue de las que tocaron en sus conciertos de 2022 y 2023 junto a las ya conocidas «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever» y «A Fragile Thing». Una canción con base de piano muy en la línea de sus últimas composiciones. Algo parecido ocurre con «A Boy I Never Knew«, originalmente compuesta para su álbum homónimo de 2004

Próximos conciertos de The Cure

03 – 07 junio 2026

Primavera Sound ’26 — Barcelona, España

07 junio 2026

North Festival — Oporto, Portugal

12 junio 2026

Nova Rock 2026 — Nickelsdorf, Austria

18 – 21 junio 2026

Isle of Wight Festival 2026 — Newport, Reino Unido

24 junio 2026

Blackweir Fields — Cardiff, Reino Unido

26 junio 2026

Marley Park — Dublín, Irlanda

28 junio 2026

Belsonic — Belfast, Reino Unido

03 julio 2026

Open’er Festival 2026 — Gdynia, Polonia

05 julio 2026

Rock Werchter 2026 — Werchter, Bélgica

10 julio 2026

Wuhlheide — Berlín, Alemania

11 julio 2026

Wuhlheide — Berlín, Alemania

12 julio 2026

Wuhlheide — Berlín, Alemania

16 – 19 julio 2026

Electric Castle — Cluj, Rumanía

17 julio 2026

Phill Good Festival — Plovdiv, Bulgaria

12 agosto 2026

Øyafestivalen 2026 — Oslo, Noruega

13 – 15 agosto 2026

Way Out West Festival — Gotemburgo, Suecia

21 agosto 2026

Live From Wythenshawe Park 2026 — Mánchester, Reino Unido

23 agosto 2026

Summer Sessions — Edimburgo, Reino Unido

30 agosto 2026

Rock En Seine — París, Francia

