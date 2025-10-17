The Cure han grabado 13 canciones para su nuevo álbum
The Cure siguen siendo noticia, después de confirmar ya no solo su presencia en Primavera Sound, sino en una docena de festivales más en el verano de 2026, en principio solo en Europa y Reino Unido.
El grupo ha confirmado en la biografía de su web oficial que “En marzo de 2025, la banda volvió a los estudios Rockfield para grabar 13 canciones más para un nuevo álbum”. Así que pronto tendremos continuación de Songs Of The Lost Word; uno de los acontecimientos más importantes del pasado 2024.
Por lo que hemos ido conociendo en diferentes entrevistas el álbum mantiene la esencia de The Cure, pero con ligeros giros que prometen sorprender a los oyentes. Algunas de las piezas ya han sido interpretadas en vivo, mientras que otras son completamente nuevas para el público. Se ha hablado de que por fin encontraremos la versión de estudio de «It Can never be the same«, la oscura canción que la banda lleva interpretando en vivo desde 2016 y que surgió a raíz del fallecimiento de su madre. Una bonita pieza que todos pensábamos iba a estar en este nuevo trabajo, pero finalmente pasará al siguiente. De esta misma época es también la canción «Step Into The Light» que desconocemos si finalmente será rescatada o no.
Otra de las canciones que estará en el disco y también ha sido interpretada en vivo es «Another Happy Bithday«, que fue de las que tocaron en sus conciertos de 2022 y 2023 junto a las ya conocidas «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever» y «A Fragile Thing». Una canción con base de piano muy en la línea de sus últimas composiciones. Algo parecido ocurre con «A Boy I Never Knew«, originalmente compuesta para su álbum homónimo de 2004
Próximos conciertos de The Cure
03 – 07 junio 2026
Primavera Sound ’26 — Barcelona, España
07 junio 2026
North Festival — Oporto, Portugal
12 junio 2026
Nova Rock 2026 — Nickelsdorf, Austria
18 – 21 junio 2026
Isle of Wight Festival 2026 — Newport, Reino Unido
24 junio 2026
Blackweir Fields — Cardiff, Reino Unido
26 junio 2026
Marley Park — Dublín, Irlanda
28 junio 2026
Belsonic — Belfast, Reino Unido
03 julio 2026
Open’er Festival 2026 — Gdynia, Polonia
05 julio 2026
Rock Werchter 2026 — Werchter, Bélgica
10 julio 2026
Wuhlheide — Berlín, Alemania
11 julio 2026
Wuhlheide — Berlín, Alemania
12 julio 2026
Wuhlheide — Berlín, Alemania
16 – 19 julio 2026
Electric Castle — Cluj, Rumanía
17 julio 2026
Phill Good Festival — Plovdiv, Bulgaria
12 agosto 2026
Øyafestivalen 2026 — Oslo, Noruega
13 – 15 agosto 2026
Way Out West Festival — Gotemburgo, Suecia
21 agosto 2026
Live From Wythenshawe Park 2026 — Mánchester, Reino Unido
23 agosto 2026
Summer Sessions — Edimburgo, Reino Unido
30 agosto 2026
Rock En Seine — París, Francia
Entradas en www.thecure.com