Viva Belgrado adelantan su quinto álbum con 'Un andalucito más'

Viva Belgrado ha puesto en marcha la cuenta atrás para el lanzamiento de su quinto álbum, Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye, con la publicación de «Un Andalucito Más», su primer adelanto.

El disco, que verá la luz el próximo 23 de octubre a través de Fueled By Salmorejo, supone el debut en estudio de la actual formación integrada por Cándido Gálvez, Álvaro Mérida, Jaime Acosta y Cristina G. Sánchez.

El que será sucesor del excelente Cancionero de los cielos (2024) ha sido producido por Ricky Falkner, grabado por Jordi Mora en La Casamurada (Tarragona), mezclado por el propio Mora en Del Suono Moretti (Girona) y masterizado por Víctor García en Ultramarinos Mastering (Sant Feliu de Guíxols).

Escucha ‘Un Andalucito Más’ de Viva Belgrado