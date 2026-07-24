Viva Belgrado

Nuevo adelanto para Viva Belgrado, escucha 'Súper futuro'

Viva Belgrado vuelven con el sucesor del excelente Cancionero de los cielos (2024), un trabajo que llevará por título Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye y se publicará el próximo 23 de octubre.

Los cordobeses estrenaban hace unas semanas la directa «Un Andalucito Más», debut en estudio de la actual formación integrada por Cándido Gálvez, Álvaro Mérida, Jaime Acosta y Cristina G. Sánchez.

Un disco ha sido producido por Ricky Falkner, grabado por Jordi Mora en La Casamurada (Tarragona), mezclado por el propio Mora en Del Suono Moretti (Girona) y masterizado por Víctor García en Ultramarinos Mastering (Sant Feliu de Guíxols).

Hoy conocemos otra de sus canciones, «Súper futuro», que llega acompañada de un vídeo dirigido y producido por @gr1t0 con rótulos de Josu Larrea y fotos de banda y amigos durante sus últimos viajes.

Escucha ‘Súper futuro’ de Viva Belgrado

Estas serán las canciones de ‘Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye’ de Viva Belgrado

  1. Un andalucito más
  2. Y fluye
  3. Demasiado pasado
  4. Calienta que sales
  5. Amor a 136 bpm
  6. Amor en Em
  7. Menquitofla – con Alain Johannes
  8. El deber de ofender
  9. Varios demonios
  10. Memorabilia
  11. Súper futuro
Viva Belgrado
26 de junio de 2026
Viva Belgrado adelantan su quinto álbum con 'Un andalucito más'
Viva Belgrado
24 de octubre de 2025
Viva Belgrado versionan a Triángulo de Amor Bizarro
Tomavistas
5 de febrero de 2025
Tomavistas suma a Amaia, Love Of Lesbian, Bombay Bicycle Club y más
Viva Belgrado
4 de febrero de 2024
Viva Belgrado + Boneflower (La Paqui – Inverfest) Madrid 02/02/24
Viva Belgrado
25 de enero de 2024
Viva Belgrado – Cancionero de los Cielos (Fueled by Salmorejo)
Viva Belgrado
20 de noviembre de 2023
Viva Belgrado presentan 'Jupiter and Beyond the Infinite' junto a Erik Urano
Viva Belgrado
23 de octubre de 2023
'Perfect Blue', segundo adelanto para Viva Belgrado
Viva Belgrado
25 de septiembre de 2023
Viva Belgrado vuelven con 'Elena Observando la Osa Mayor'
Viva Belgrado
24 de julio de 2026
Nuevo adelanto para Viva Belgrado, escucha 'Súper futuro'
Soyla
24 de julio de 2026
Soyla inician nueva etapa con 'No estarán'
Lola Pony
24 de julio de 2026
Escucha el debut de la mexicana Lola Pony
U2
24 de julio de 2026
Martin Garrix y U2 estrenan single conjunto, 'Fireflies'
Teenage Fanclub
24 de julio de 2026
Teenage Fanclub tendrán nuevo disco el próximo octubre
Johnny Marr
24 de julio de 2026
Johnny Marr estrena el segundo adelanto de su nuevo disco, 'Ophelia'
Amy Winehouse
23 de julio de 2026
Recordando a Amy Winehouse, la reina del soul blanco
morrissey
23 de julio de 2026
Morrissey pide a Pedro Sánchez acabar con las corridas de toros: 'el pueblo lo amará'
charli xcx
23 de julio de 2026
Charli xcx estrena 'Camera', último avance del disco que publica este viernes
Antònia Font
23 de julio de 2026
Joan Roca, bajista de Antònia Font, fallece a los 54 años
M83
23 de julio de 2026
M83 anuncia I Wrote You a Letter, su primer álbum de estudio desde Fantasy
Lambchop
23 de julio de 2026
Lambchop presenta su nueva canción 'The New World Wave'
TIENDA