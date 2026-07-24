Nuevo adelanto para Viva Belgrado, escucha 'Súper futuro'

Viva Belgrado vuelven con el sucesor del excelente Cancionero de los cielos (2024), un trabajo que llevará por título Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye y se publicará el próximo 23 de octubre.

Los cordobeses estrenaban hace unas semanas la directa «Un Andalucito Más», debut en estudio de la actual formación integrada por Cándido Gálvez, Álvaro Mérida, Jaime Acosta y Cristina G. Sánchez.

Un disco ha sido producido por Ricky Falkner, grabado por Jordi Mora en La Casamurada (Tarragona), mezclado por el propio Mora en Del Suono Moretti (Girona) y masterizado por Víctor García en Ultramarinos Mastering (Sant Feliu de Guíxols).

Hoy conocemos otra de sus canciones, «Súper futuro», que llega acompañada de un vídeo dirigido y producido por @gr1t0 con rótulos de Josu Larrea y fotos de banda y amigos durante sus últimos viajes.

Escucha ‘Súper futuro’ de Viva Belgrado

Estas serán las canciones de ‘Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye’ de Viva Belgrado