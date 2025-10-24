Viva Belgrado versionan a Triángulo de Amor Bizarro
Siguen llegando adelantes del disco tributo a Triángulo de Amor Bizarro, que Mushroom Pillow editará dentro de pocas semanas.
Serán 18 artistas los que interpretarán 18 versiones exclusivas de todos sus discos, ya saben: Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2007), Año Santo (Mushroom Pillow, 2010), Victoria Mística (Mushroom Pillow, 2013), Salve Discordia (Mushroom Pillow, 2016), Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2020) y SED (Mushroom Pillow, 2023).
Ya hemos escuchado las versiones de «Robo tu tiempo» a cargo de Parquesvr; «Fukushima» de León Benavente; «ASMR para ti» de Repion, «Seguidores» de Vangoura, «Baila Sumeria» de Karavana y «Gallo negro se levanta» en manos de Grande Amore.
Hoy escuchamos a los cordobeses Viva Belgrado que se apropian de «Estrellas Místicas».