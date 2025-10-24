Viva Belgrado versionan a Triángulo de Amor Bizarro

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siguen llegando adelantes del disco tributo a Triángulo de Amor Bizarro, que Mushroom Pillow editará dentro de pocas semanas.

Serán 18 artistas los que interpretarán 18 versiones exclusivas de todos sus discos, ya saben: Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2007), Año Santo (Mushroom Pillow, 2010), Victoria Mística (Mushroom Pillow, 2013), Salve Discordia (Mushroom Pillow, 2016), Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2020) y SED (Mushroom Pillow, 2023).

Ya hemos escuchado las versiones de «Robo tu tiempo» a cargo de Parquesvr; «Fukushima» de León Benavente; «ASMR para ti» de Repion, «Seguidores» de Vangoura, «Baila Sumeria» de Karavana y «Gallo negro se levanta» en manos de Grande Amore.

Hoy escuchamos a los cordobeses Viva Belgrado que se apropian de «Estrellas Místicas».