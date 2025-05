Escucha lo nuevo de Garbage, ‘Get Out My Face AKA Bad Kitty’

Garbage siguen compartiendo canciones del que será su su octavo disco de estudio, que como te venimos contando se publicará con el título de Let All That We Imagine Be The Light y se publicará el próximo 30 de mayo. El sucesor de No Gods No Masters y del EP de versiones copy/paste vol. 1 fue producido por la banda y su ingeniero de confianza Billy Bush.

Tras escuchar hace algunas semanas «There’s No Future In Optimism» llega «Get Out My Face AKA Bad Kitty», donde Shirley Manson cuestiona las estructuras patriarcales del mundo, con un fondo sonoro de guitarras nítidas, un bajo potente y una interpretación vocal marca de la casa

Como cuenta la cantante: «De joven, no me daba cuenta de cómo funcionaban las cosas. A la gente le gusta descartar a las mujeres mayores, porque empiezas a ver el tablero de ajedrez de una forma que no veías cuando eras más joven. Cuando eres joven, quieres seguir adelante con tu vida, vivir una aventura, hacer lo que te apasiona, y estás condicionado por la sociedad en la que creciste, así que muchas veces no ves lo que está pasando. Luego, a medida que envejeces, empiezas a ver cómo se nos apilan las cosas a algunos de nosotros, no a todos.

Me indigna la forma en que el mundo trata a las personas negras, morenas, gays, trans, animales y mujeres. Viviendo en Estados Unidos durante los últimos dos años, la guerra total contra las mujeres es asombrosa. Todos los derechos que creíamos garantizados están empezando a retroceder a la Edad Media. Es algo que ya no puedo tolerar en silencio. No solo es indignante, es alarmante».

Escucha ‘Get Out My Face AKA Bad Kitty’ de Garbage