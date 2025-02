Garbage tendrán nuevo disco en mayo

Garbage lanzará su octavo disco de estudio Let All That We Imagine Be The Light, el próximo 30 de mayo. Un trabajo grabado en Red Razor Sounds en Los Ángeles, el estudio de Butch Vig, Grunge Is Dead, y el dormitorio de Shirley Manson. El disco fue producido por la banda y su ingeniero de confianza Billy Bush.

El sucesor de No Gods No Masters de 2021 y tercera referencia desde que regresaran a la actividad y también, continuación del reciente EP de versiones copy/paste vol. 1, con temas de David Bowie, U2, Tim Buckley, The Psychedelic Furs, Siouxsie & The Banshees y Patti Smith.

Hablando sobre el nuevo álbum de Garbage, Shirley Manson comenta: «Al comenzar a hacer este disco, estaba decidida a encontrar un mundo más esperanzador y alentador en el que sumergirme. Una estrategia para la supervivencia».

Butch Vig añade: «Usamos muchos sintetizadores analógicos y diseño de sonido en el álbum, ya que parecían encajar con las vibraciones distópicas que todos estábamos experimentando. Empezamos a grabar el álbum desde cero, aunque, teniendo en cuenta lo que está pasando en Estados Unidos y en el resto del mundo, es inevitable que la locura empiece a infiltrarse en las canciones. Pero definitivamente queríamos que el disco tuviera algo de esperanza, algo de luz, para transmitir la sensación de que la gente tiene el poder”.