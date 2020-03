Ben Gibbard de Death Cab For Cutie actúa desde su casa

Ben Gibbard de Death Cab For Cutie ha compartido con sus seguidores un concierto desde su casa.

Llevábamos tiempo sin noticias de los norteamericanos, que en 2018 publicaban Thank You For Today, que fue editado por Atlantic Records.

Este fue el primer álbum de los de Ben Gibbard sin Chris Walla, que abandonó la banda justo después de grabar aquél. Ahora, crecen con la incorporación de dos nuevos integrantes: Dave Depper y Zac Rae.

Mientras llegan nuevas canciones de Death Cab For Cutie su líder nos ha entretenido con un concierto acústico en el que ha tocado algunas de las canciones de su banda y además, nos ha sorprendido con una bonita versión del “Fake Plastic Trees” de Radiohead.