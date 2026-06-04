Death Cab For Cutie

Death Cab For Cutie estrenan el último avance de su nuevo disco

Mañana se publica el que será nuevo disco de Death Cab for Cutie, I Built You A Tower, su regreso a un sello independiente (ANTI- Records) tras dos décadas vinculados a Atlantic.

Producido por John Congleton y grabado en apenas tres semanas entre Los Ángeles y distintas localizaciones domésticas de sus miembros, el disco se presenta como una obra urgente y cohesionada.

El sucesor de Asphalt Meadows (2022) ha venido anticipado por «Riptides», «Punching The Flowers» y ahora por «Stone Over Water», una canción que explora la fragilidad humana y la sensación de aparentar estabilidad cuando, en realidad, las cosas están lejos de estar bien.

Como cuentan en sus redes: «Si alguna vez has tenido que intentar convencerte a ti mismo y a todos los que te rodean de que estás bien cuando definitivamente no lo estás, esta canción es para ti».

Escucha ‘Stone Over Water’ de Death Cab For Cutie

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