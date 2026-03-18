Death Cab For Cutie

Death Cab for Cutie anuncian disco y lanzan 'Riptides'

Death Cab for Cutie ha anunciado el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio, I Built You A Tower, previsto para el 5 de junio a través de ANTI- Records, marcando así su regreso a un sello independiente tras dos décadas vinculados a Atlantic.

Producido por John Congleton y grabado en apenas tres semanas entre Los Ángeles y distintas localizaciones domésticas de sus miembros, el disco se presenta como una obra urgente y cohesionada.

El sucesor de Asphalt Meadows (2022). nace en un momento especialmente exigente para el grupo, tras sus giras conmemorativas de Transatlanticism y Plans, donde Ben Gibbard compaginó escenarios multitudinarios con The Postal Service mientras atravesaba una crisis personal. De ese desgaste surge la metáfora de la “torre”, entendida como un refugio interno para contener el duelo y poder avanzar.

Lejos de plantearse como un simple ejercicio nostálgico, I Built You A Tower propone una reconciliación con el pasado para proyectarse hacia el futuro, recuperando el espíritu fundacional de la banda basado en la intuición colectiva y la confianza creativa.

Como primer adelanto, la banda ha publicado “Riptides”, un tema que, en palabras de Benjamin Gibbard, aborda la tensión entre las luchas personales y un contexto global marcado por la tragedia, generando una sensación de parálisis emocional cuando ambos planos se entrelazan.

Escucha ‘Riptides’ de Death Cab For Cutie

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