Death Cab For Cutie tienen nuevo single, 'Punching the Flowers'

Death Cab for Cutie regresan con el que será su undécimo álbum de estudio, I Built You A Tower, que se publicará el próximo 5 de junio a través de ANTI- Records, su regreso a un sello independiente tras dos décadas vinculados a Atlantic.

Producido por John Congleton y grabado en apenas tres semanas entre Los Ángeles y distintas localizaciones domésticas de sus miembros, el disco se presenta como una obra urgente y cohesionada.

El sucesor de Asphalt Meadows (2022) vino anticipado por «Riptides», a la que ahora sigue «Punching The Flowers», que llega junto a un videoclip dirigido por Jason Lester.

Escucha ‘Punching The Flowers’ de Death Cab For Cutie