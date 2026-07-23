charli xcx

Charli xcx estrena 'Camera', último avance del disco que publica este viernes

Charli xcx ha compartido «Camera», un nuevo adelanto de Music, Fashion, Film, el álbum que publicará este viernes y que supone su acercamiento al rock.

La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Aidan Zamiri, colaborador habitual de la artista y responsable de The Moment, en el que el actor francés Vincent Cassel interpreta a un personaje en el rodaje de una película tras un espectacular accidente de coche, mientras Charli supervisa la escena desde detrás de las cámaras.

El lanzamiento culmina una campaña de adelantos iniciada con «Rock Music«, seguida por dos caras B y los sencillos «SS26» y «Wink Wink», que han servido para presentar el que será el sucesor oficial de ese fenómeno mundial llamado Brat y su segundo álbum de 2026, tras la banda sonora de Wuthering Heights.

Tras la publicación del disco, Charli XCX iniciará en septiembre la gira Music, Fashion, Film Tour de momento sin fechas en nuestro país, en la que estará acompañada por Underscores.

Escucha ‘Camera’ de Charli xcx

charli xcx
8 de mayo de 2026
Charli xcx abandona la pista la baile y se pasa a las guitarras en 'Rock Music'
charli xcx
18 de febrero de 2026
Charli xcx - Wuthering Heights (Atlantic)
Charli xcx
12 de noviembre de 2025
Charli xcx y John Cale colaboran en una banda sonora
Charli xcx
6 de agosto de 2024
Charli xcx invita a Billie Eilish en 'Guess'
Charli xcx
14 de junio de 2024
Charli xcx – brat (Atlantic)
Charli XCX
5 de mayo de 2022
Charli XCX – CRASH (An Asylum Records / Warner)
20 de mayo de 2020
Charli XCX - How I’m Feeling Now (Warner)
Charli XCX
20 de enero de 2020
Charli XCX – Charli (Asylum / Warner Music)
Amy Winehouse
23 de julio de 2026
Recordando a Amy Winehouse, la reina del soul blanco
charli xcx
23 de julio de 2026
Charli xcx estrena 'Camera', último avance del disco que publica este viernes
Antònia Font
23 de julio de 2026
Joan Roca, bajista de Antònia Font, fallece a los 54 años
M83
23 de julio de 2026
M83 anuncia I Wrote You a Letter, su primer álbum de estudio desde Fantasy
Lambchop
23 de julio de 2026
Lambchop presenta su nueva canción 'The New World Wave'
Guitarricadelafuente
23 de julio de 2026
Guitarricadelafuente actuó en el programa norteamericano Jimmy Kimmel Live!
Protomartyr
23 de julio de 2026
Protomartyr avanzan el que será su nuevo disco con 'Sounds We Cannot Hear'
Chelsea Wolfe
22 de julio de 2026
Chelsea Wolfe presenta 'Cold' y da más datos de su nuevo disco
Boy Harsher
22 de julio de 2026
Boy Harsher confirman un nuevo disco para el mes de septiembre
La playlist emergente de la semana
22 de julio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Johnny Marr
22 de julio de 2026
Johnny Marr llega a 1001 Músicas de Granada
Ryan Adams
21 de julio de 2026
Ryan Adams cancela su gira europea y no actuará en nuestro país
TIENDA