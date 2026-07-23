Charli xcx estrena 'Camera', último avance del disco que publica este viernes

Charli xcx ha compartido «Camera», un nuevo adelanto de Music, Fashion, Film, el álbum que publicará este viernes y que supone su acercamiento al rock.

La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Aidan Zamiri, colaborador habitual de la artista y responsable de The Moment, en el que el actor francés Vincent Cassel interpreta a un personaje en el rodaje de una película tras un espectacular accidente de coche, mientras Charli supervisa la escena desde detrás de las cámaras.

El lanzamiento culmina una campaña de adelantos iniciada con «Rock Music«, seguida por dos caras B y los sencillos «SS26» y «Wink Wink», que han servido para presentar el que será el sucesor oficial de ese fenómeno mundial llamado Brat y su segundo álbum de 2026, tras la banda sonora de Wuthering Heights.

Tras la publicación del disco, Charli XCX iniciará en septiembre la gira Music, Fashion, Film Tour de momento sin fechas en nuestro país, en la que estará acompañada por Underscores.

Escucha ‘Camera’ de Charli xcx