Charli xcx y John Cale colaboran en una banda sonora

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Charli xcx se une al legendario John Cale, cofundador de The Velvet Underground, en “House”, canción para la banda sonora de la próxima adaptación cinematográfica de Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas), dirigida por Emerald Fennell.

El tema despliega una atmósfera oscura y etérea donde la voz grave y melancólica de Cale aporta una profundidad poética que complementa la expresividad de Charli. Inspirada en una frase del propio Cale —la idea de ser “elegante y brutal”— que descubrió en el documental de Todd Haynes sobre su banda, la artista británica traduce esa dualidad en una pieza de tensión emocional y belleza inquietante, entre sintetizadores, texturas cinematográficas y una lírica cargada de deseo y contradicción.

Según Charli xcx, la colaboración nació de su fascinación por la energía visceral y romántica del clásico de Emily Brontë, y le permitió alejarse del universo club y abrasivo de Brat para adentrarse en un territorio más sombrío y atmosférico. “Cuando pienso en Wuthering Heights, pienso en pasión y frialdad, en la determinación y el barro”, explicó la cantante al anunciar el tema.

La película, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, llegará a los cines el 14 de febrero de 2026 con banda sonora de Anthony Willis. “House” llega acompañada de un videoclip firmado por Mitch Ryan.