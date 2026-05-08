Charli xcx abandona la pista la baile y se pasa a las guitarras en 'Rock Music'

Charli xcx vuelve a la actualidad después de entregar la banda sonora de Wuthering Heights y lo hace abandonando la pista de baile, para coger las guitarras y dar un nuevo vuelco a su discurso.

La británica ha dejado atrás la estética y el universo de BRAT para presentar “Rock Music”, un nuevo sencillo que apuesta por guitarras distorsionadas, una atmósfera oscura y un sonido más crudo inspirado en el rock. Un giro artístico de la cantante hacia terrenos más orgánicos y experimentales, alejados del hiperpop sintético que marcó su etapa más reciente.

Grabada en París junto a sus colaboradores habituales A. G. Cook y Finn Keane, la canción parece inaugurar el camino hacia el octavo álbum de estudio de la artista.

Escucha ‘Rock Music’ de Charli xcx