Charli xcx – Wuthering Heights (Atlantic)

En su cuenta de Substack la autora de Brat escribía que la cantidad de ideas que le rondaban por la cabeza acabó por desbordarla. El trabajo incesante que conlleva sacar un disco de tanto éxito comercial la sobrepasó, y lo dice así de claro: “Sentir la creatividad en abundancia es una jodida bendición y un alivio enorme. Ni siquiera importa si las ideas son buenas o no; simplemente es eufórico volver a notar que la fuente fluye otra vez. Después de mi álbum anterior, brat, tuve la sensación de que ya no sería capaz de hacer música nunca más. Cuando lo verbalicé, George dijo: «Sí, pero siempre te sientes así. Todos nos sentimos así». Y tiene razón, así es, pero esta vez se sintió con una intensidad brutal, como si me hubiera atropellado un camión y me hubieran dejado al borde de la carretera desangrándome». Ser la autora de un disco de éxito mundial es contraer una deuda con el mercado discográfico que asfixia a más de un artista, y ejemplos hay bastantes tanto dentro como fuera de la música comercial.

La mente hipercreativa de Charli xcx no para ni por un momento: el año pasado comentaba en algún medio de comunicación que quería hacer un disco al estilo Lou Reed acompañada de Clairo, después de haber visto el documental de Todd Haynes sobre la banda que se estrenó en 2021 en el Festival de Venecia, y después en la plataforma de Apple TV. Unas palabras de John Cale en este film le llegaron muy adentro, y es cuando en un momento del metraje -y haciendo hincapié en el proceso de producción de las canciones de la Velvet– Cale espetaba que todas las canciones tenían que ser “elegantes y brutales”. Esta dualidad la ha querido poner en marcha en las canciones que integran Wuthering Heights (Atlantic, 2026), que forman parte de la película que se acaba de estrenar del director Emerald Fennell.

Con la ayuda de Finn Keane en las labores de producción y composición, la de Cambridge lo primero que hizo fue ponerse en contacto con John Cale, teniendo en mente esas dos palabras mágicas. Al galés le interesó la propuesta, y el sencillo de adelanto es una colaboración que se ha saldado con un gran tema titulado “House”, y es el que abre el disco y una de las mejores composiciones del lote. Cale declama con su robusta voz versos intrigantes bajo una colcha de ruidos inspirados en la música industrial mientras un violín va repitiendo unas notas machaconamente, para después Charli xcx darle la réplica hacia el final con unas líneas cantadas que son todo visceralidad. Los arreglos de cuerda, y los ambientes catedralicios y/o etéreos dan la espalda a los sonidos de baile arrebatadores de su anterior disco. Aquí el arrebato es atemperado y sensual a ratos, como en “Wall Of Sound” o en “Dying For You” en donde hay ecos a la música de baile arty de Arthur Russell.

Los temas mantienen una tensión interna que, por momentos de desparrama en alardes de sinfonías synthpop que se escoran hacia el AOR como en “Chains Of Love” (Enya meets Kim Carnes); “Out Of Myself” se sirve de una programación más orientada a la pista de baile; Sky Ferreira, la acompaña en (otra) inflamada balada-emo de cámara que juega con esa dualidad aconsejada por Cale, y al final en “Funny Mouth”, los ecos a Angelo Badalamenti son más que parecidos razonables, y la pirotecnia de violines y bases electrónicas martilleantes acaban por decantar la balanza hacia la pirotecnia, mientras la sutilidad se queda esperando su momento. Un disco discreto que, seguramente, no se recordará como lo mejor de su autora.

Escucha Charli xcx – Wuthering Heights