Desde Asia con Amor y Pop

Desde Asia con Amor y Pop cierra temporada visitando cinco países

Desde Asia con Amor y Pop llega al final de temporada con el episodio de julio. Un episodio breve, bonito y muy popero.

Después del torbellino que supuso el especial dedicado a Haum Entertainment y su catálogo emocore, volvemos a terrenos más afines, en los que visitaremos cinco países diferentes, escucharemos a siete bandas que aparecen por primera vez en nuestro pódcast y recuperaremos a otras tres muy queridas.

El avión aterriza definitivamente. ¡Buen verano y que nunca cunda el desánimo!

Escucha el episodio final de temporada de Desde Asia con Amor y Pop

Suenan:

  1. Dormice «You’re are a Donkey»
  2. New Capital «Highschool»
  3. Plastic People «Standing in the Shadow»
  4. The March Kings «Silhoutte of Spring»
  5. Subsonic Eye «Overgrown»
  6. Subs «Party Song»
  7. Everything Gone Green «Headshot»
  8. Soft Pillow Kisses «16 FT»
  9. Debonaire «Happy Now 12 mix»
  10. Pervenche «We Surely Become Happy»

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

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