Desde Asia con Amor y Pop cierra temporada visitando cinco países

Desde Asia con Amor y Pop llega al final de temporada con el episodio de julio. Un episodio breve, bonito y muy popero.
Después del torbellino que supuso el especial dedicado a Haum Entertainment y su catálogo emocore, volvemos a terrenos más afines, en los que visitaremos cinco países diferentes, escucharemos a siete bandas que aparecen por primera vez en nuestro pódcast y recuperaremos a otras tres muy queridas.
El avión aterriza definitivamente. ¡Buen verano y que nunca cunda el desánimo!
Escucha el episodio final de temporada de Desde Asia con Amor y Pop
Suenan:
- Dormice «You’re are a Donkey»
- New Capital «Highschool»
- Plastic People «Standing in the Shadow»
- The March Kings «Silhoutte of Spring»
- Subsonic Eye «Overgrown»
- Subs «Party Song»
- Everything Gone Green «Headshot»
- Soft Pillow Kisses «16 FT»
- Debonaire «Happy Now 12 mix»
- Pervenche «We Surely Become Happy»
Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.
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