Desde Asia con Amor y Pop viaja por Japón, Irán, Indonesia y Myanmar
Te dispones a escuchar el episodio 27 de Desde Asia con Amor y Pop un programa viajero en el que nuestro avión lleno de keroseno musical despegara desde Japón hasta Irán, pasando por Indonesia,Vietnam y Myanmar.
Habrá un servicio de catering que ofrece exquisitos platos aderezados de ricas salsas de dreampop, janglepop y postrock.
No te hace falta ningún billete dorado para poder acceder al vuelo, se recomienda eso sí, unos buenos auriculares y una buena actitud.
Escucha el episodio 27
Suenan:
1. Sugar Plant » Sunlit Rain»
2. Sugar Plant «Hiding Place»
3. Kildren » Rranslucent»
4. The Wellington «Fading Out»
5. The Sweetest Touch » Let’s Go Outsde»
6. Maybelline Kiss «Jackie»
7. Nam the Gioi «Vàng!»
8. Soft Things «Asleep Awake»
9. Aggi » Poseur Stays the Same»
10. Crows in the Rain » Thy Sing Sagas of My Death»
Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.
Suscríbete al podcast en este enlace.