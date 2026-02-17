Desde Asia con Amor y Pop viaja por Japón, Irán, Indonesia y Myanmar

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Te dispones a escuchar el episodio 27 de Desde Asia con Amor y Pop un programa viajero en el que nuestro avión lleno de keroseno musical despegara desde Japón hasta Irán, pasando por Indonesia,Vietnam y Myanmar.

Habrá un servicio de catering que ofrece exquisitos platos aderezados de ricas salsas de dreampop, janglepop y postrock.

No te hace falta ningún billete dorado para poder acceder al vuelo, se recomienda eso sí, unos buenos auriculares y una buena actitud.

Escucha el episodio 27

Suenan:

1. Sugar Plant » Sunlit Rain»

2. Sugar Plant «Hiding Place»

3. Kildren » Rranslucent»

4. The Wellington «Fading Out»

5. The Sweetest Touch » Let’s Go Outsde»

6. Maybelline Kiss «Jackie»

7. Nam the Gioi «Vàng!»

8. Soft Things «Asleep Awake»

9. Aggi » Poseur Stays the Same»

10. Crows in the Rain » Thy Sing Sagas of My Death»

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

Suscríbete al podcast en este enlace.