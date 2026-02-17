Lo último:
Desde Asia con Amor y Pop viaja por Japón, Irán, Indonesia y Myanmar

Josemi

Te dispones a escuchar el episodio 27 de Desde Asia con Amor y Pop un programa viajero en el que nuestro avión lleno de keroseno musical despegara desde Japón hasta Irán, pasando por Indonesia,Vietnam y Myanmar.

Habrá un servicio de catering que ofrece exquisitos platos aderezados de ricas salsas de dreampop, janglepop y postrock.

No te hace falta ningún billete dorado para poder acceder al vuelo, se recomienda eso sí, unos buenos auriculares y una buena actitud.

Escucha el episodio 27

Suenan:

1. Sugar Plant » Sunlit Rain»
2. Sugar Plant «Hiding Place»
3. Kildren » Rranslucent»
4. The Wellington «Fading Out»
5. The Sweetest Touch » Let’s Go Outsde»
6. Maybelline Kiss «Jackie»
7. Nam the Gioi «Vàng!»
8. Soft Things «Asleep Awake»
9. Aggi » Poseur Stays the Same»
10. Crows in the Rain » Thy Sing Sagas of My Death»

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

