<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

2025 está a punto de acabar y en Desde Asia con Amor y Pop queremos hacer de este último episodio del año algo muy especial, es por ello que en primer lugar vamos a escuchar a grupos que en las dos temporadas de nuestro podcast ya han sonado alguna vez y que han publicado nuevas canciones este año.

Y en segundo lugar y más importante, lo es porque vuelvo a contar para presentar el programa y acompañarme en esta misión al gran Darío, el chico más molón de la región de Murcia, capaz de ser el guionista y director de una película, hacer de actor en una obra de teatro o subirse al escenario en un concierto de Anabel Lee para hacerles los coros.

Aunque este especial de diciembre en contra del año anterior no estará dedicado a canciones navideñas sí que he querido comenzarlo con la bonita versión que The Caraways hizo del «Silent Night» en versión acústica y silbada.

Espero que os guste el episodio de este mes. ¡Felices Fiestas!

Navidad 2025 en Desde Asia con Amor y Pop

Suenan:

1. Moon In June «Echo Sound Syndrome»

2. The Silent Love » i deserve more than a maybe»

3. Tossing Seed «Stars in your Eyes»

4. Spacedog Spacecat «Sky is Burning»

5. OutControlJoys «Just For You …. Andhakar»

6. Blush «Lover’s Speed»

7. The Wellington «We’re Going to the Stars»

8. The Braille Flowers «The Magician Was Shot Dead (Scarlet Rivers)»

9. Looprider «Satellite»

10. Fieldville «Ranch»

11. The Moment of Nightfall «Beloved Enemy»

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

Suscríbete al podcast en este enlace.