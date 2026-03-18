Desde Asia con Amor y Pop

Desde Asia con Amor y Pop: especial Shiny Happy Record

Episodio 28 de Desde Asia con Amor y Pop. ¡Cuánta falta nos hacen el amor y la empatía en estos tiempos que corren! El turbocapitalismo nos devora y pretenden saciarnos con mentiras y bombas.

Nosotros solo podemos combatirlo con indiepop, pero no cualquier indiepop, sino el de grandes melodías, ese que cada vez escasea más, ese que es un tesoro. Este mes hacemos un pequeño recorrido por el sello de Tangerang, Shiny Happy Records.

Tal vez no sea el más completo; de hecho, me he dejado muchas cosas en el tintero, como la faceta fanzinera de su fundador, Eko Sustrino, o la referencia a su último lanzamiento: un recopilatorio titulado A Guide To Loving Shiny Happy Records, compuesto por 26 canciones, una pequeña puerta de entrada para quienes descubren el sello por primera vez. Te dejamos el enlace aquí y esperamos que disfrutes de nuestro viaje por este pequeño gran sello de Indonesia.

Escucha el especial Shiny Happy Record en Desde Asia con Amor y Pop

Suenan:

  1. 1900 Yesterday «Romantic Moment in Our Life»
  2. The Lousy Pop Group «Simple Pleasures·
  3. Funny Little Dream «Be With You»
  4. Leach Me Lemonade «Single Light»
  5. Annemarie «We Do»
  6. The Bunbury «Evil Knievel»
  7. Clubwater «Adult Angs»
  8. Summer in Vienna «Fallen Leaves»
  9. Casual Conversation «Erase»
  10. Tamankota «Duniaku»
  11. Darryl Wezy «By the Great Universe

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

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