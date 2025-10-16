Desde Asia con Amor y Pop, puente aéreo entre indonesia y Japón

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Llegó el octubrismo y con él empieza uno a olvidarse de los rigores del calor veraniego. Con el fresquito todo sienta mejor, ya te puedes poner esa camisa de manga larga floreada que compraste esperando tiempos otoñales o esos zapatos cerrados que te quedaban tan bien.

Desde Asia con Amor y Pop nos unimos a la alegría de decir adiós a las altas temperaturas y te proponemos un viaje musical de los más atrayente. Un puente aéreo entre Indonesia y Japón con idas y venidas para mostrarte diez canciones espectaculares.

No pierdas tu billete ya que el vuelo despega ahora.

Escucha Desde Asia con Amor y Pop: De Blonde House a Melt

Suenan:

01. Blonde House «Thunder»

02. The Wulongs «Aesop»

03. Modernheads «Oh, No (We’re Scared Anyway)

04. Moritasaki in the Pool «Ikarus»

05. Darlivie «Bittersweet»

06. Red Go Cart «Jellyfish»

07. Girl and Her Bad Mood » Heals»

08. Stomp Talk Modstone «Hello, New Word»

09. Beetleflux » Dooei Rubbish»

10. Melt «Cut Out»

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

Suscríbete al podcast en este enlace.