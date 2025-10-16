Lo último:
Desde Asia con Amor y Pop
DestacadaNoticiaPodcast

Desde Asia con Amor y Pop, puente aéreo entre indonesia y Japón

Josemi

Llegó el octubrismo y con él empieza uno a olvidarse de los rigores del calor veraniego. Con el fresquito todo sienta mejor, ya te puedes poner esa camisa de manga larga floreada que compraste esperando tiempos otoñales o esos zapatos cerrados que te quedaban tan bien.

Desde Asia con Amor y Pop nos unimos a la alegría de decir adiós a las altas temperaturas y te proponemos un viaje musical de los más atrayente. Un puente aéreo entre Indonesia y Japón con idas y venidas para mostrarte diez canciones espectaculares.

No pierdas tu billete ya que el vuelo despega ahora.

Escucha Desde Asia con Amor y Pop: De Blonde House a Melt

Suenan:

01. Blonde House «Thunder»
02. The Wulongs «Aesop»
03. Modernheads «Oh, No (We’re Scared Anyway)
04. Moritasaki in the Pool  «Ikarus»
05. Darlivie «Bittersweet»
06. Red Go Cart «Jellyfish»
07. Girl and Her Bad Mood » Heals»
08. Stomp Talk Modstone «Hello, New Word»
09. Beetleflux » Dooei Rubbish»
10. Melt «Cut Out»

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

Suscríbete al podcast en este enlace.

También te puede gustar

Klima Collective foto

Te presentamos a Klima Collective con su primer álbum

Fidel Oltra
Alhambra Monkey Week

Alhambra Monkey Week suma catorce nuevos artistas

Redacción MZK
Panaviscope foto

Estrenamos el nuevo single del suizo Panaviscope

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien