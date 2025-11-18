Desde Asia con Amor y Pop nos lleva a nueve destinos

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Si en nuestro episodio de octubre de Desde Asia con Amor y Pop solo visitamos dos países, Japón e Indonesia, en este vamos a resarcirnos quemando queroseno a base de bien: Taiwan, Corea del Sur, China, India, Tailandia, Malasia, Filipinas, Japón e Indonesia.

Ahí queda eso y sin moverte de tu casa, La selección musical y no vamos a ser modestos es excelente y si entre las diez canciones conseguimos que una o más de una te emocione nos daremos por tremendamente satisfechos.

Hay bastantes novedades discográficas cosa bastante poco habitual en el podcast y una de ellas, uno de los álbumes del año para el que escribe y presenta como puede el programa.

Escucha Desde Asia con Amor y Pop ‘De Fogbow a The Grimmer Club!

Suenan:

1. Fogbow «2049»

2. Cotoba «High Journey»

3. Jo’s Moving Day «The Night»

4. Lo! Peninsula «Sleight of Hand»

5. Srwks «Limbo»

6. Go with Strangers «I’ll Miss You, never»

7. The Srange Creatures «i Feel Like i’m on Drugs»

8. Superyou «Daydreamer»

9. In Morfine Sugar «Star Child»

10. The Grimmer Club! «Minggu Depanmu Ada Aku»

