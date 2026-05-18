Desde Asia con Amor y Pop te lleva a Japón, Indonesia y Filipinas

Entramos en la treintena en Desde Asia con Amor y Pop con el episodio de mayo de 2026, y lo hacemos con un programa totalmente heterodoxo: el único nexo en común será el protagonismo de las guitarras.

Haremos cuatro paradas musicales en Japón, tres en Indonesia y dos en Filipinas. Hablaremos un poco del Jakarta Popfest y casi todo girará en torno a novedades discográficas.

Después de este episodio solo nos quedarán dos más antes de guardar nuestro avión figurado en el hangar durante un tiempo. Espero que disfrutes de lo que queda.

Suenan:

Luby Sparks «Nothing left, we don’t know why (distorded version)» Oddly «Nautilus» Sex Sux «Feline Fever» Sugarlimes «You Mean the World» Tokyo Shoegazer «Missing» Wuss «Three Years of Wonder and Pain in a Boundless March» Violent Playground PH «Melancholy Calling» Der Mist «Orange» Candy Kisses «I’m Done With You» Looprider «Love»

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