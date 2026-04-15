Desde Asia con Amor y Pop afila sus guitarras en abril

Nueva entrega de Desde Asia con Amor y Pop, esta vez alejada del episodio anterior dedicado al indie pop de Shiny Happy Records y más centrada en sonoridades cercanas al shoegaze y de mayor densidad, sin olvidar a quienes disfrutan del indie pop.
El programa surge casi por accidente: inicialmente iba a centrarse en el math rock instrumental, pero varias novedades musicales especialmente interesantes llevaron a reconducirlo hacia un formato más habitual.
Aun así, mantiene un guiño a la idea original al abrir y cerrar con piezas instrumentales —la última, de siete minutos—, reivindicando las composiciones largas y expansivas frente a la inmediatez dominante. Una apuesta clara por la creatividad frente a las dinámicas del algoritmo.
Suenan:
- Tokyo Shoegazer «Open Air»
- Meraung «Moment with You»
- The Curly «Shadow’s Embrace»
- Beltings «Monochromatic»
- Follin Romantic System «How to Be Alone Without Being Lonely»
- Heavenër «Lua»
- The Deep Sleep «Oyasumi»
- O_All «I want to travel back in time»
- Sorry Youth «Nightmarket»
- The Reasonable Hope «Amidst the Pines»
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