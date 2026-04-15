Desde Asia con Amor y Pop

Desde Asia con Amor y Pop afila sus guitarras en abril

Nueva entrega de Desde Asia con Amor y Pop, esta vez alejada del episodio anterior dedicado al indie pop de Shiny Happy Records y más centrada en sonoridades cercanas al shoegaze y de mayor densidad, sin olvidar a quienes disfrutan del indie pop.

El programa surge casi por accidente: inicialmente iba a centrarse en el math rock instrumental, pero varias novedades musicales especialmente interesantes llevaron a reconducirlo hacia un formato más habitual.

Aun así, mantiene un guiño a la idea original al abrir y cerrar con piezas instrumentales —la última, de siete minutos—, reivindicando las composiciones largas y expansivas frente a la inmediatez dominante. Una apuesta clara por la creatividad frente a las dinámicas del algoritmo.

Suenan:

  1. Tokyo Shoegazer «Open Air»
  2. Meraung «Moment with You»
  3. The Curly «Shadow’s Embrace»
  4. Beltings «Monochromatic»
  5. Follin Romantic System «How to Be Alone Without Being Lonely»
  6. Heavenër «Lua»
  7. The Deep Sleep «Oyasumi»
  8. O_All «I want to travel back in time»
  9. Sorry Youth «Nightmarket»
  10. The Reasonable Hope «Amidst the Pines»

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

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