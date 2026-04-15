Desde Asia con Amor y Pop afila sus guitarras en abril

Nueva entrega de Desde Asia con Amor y Pop, esta vez alejada del episodio anterior dedicado al indie pop de Shiny Happy Records y más centrada en sonoridades cercanas al shoegaze y de mayor densidad, sin olvidar a quienes disfrutan del indie pop.

El programa surge casi por accidente: inicialmente iba a centrarse en el math rock instrumental, pero varias novedades musicales especialmente interesantes llevaron a reconducirlo hacia un formato más habitual.

Aun así, mantiene un guiño a la idea original al abrir y cerrar con piezas instrumentales —la última, de siete minutos—, reivindicando las composiciones largas y expansivas frente a la inmediatez dominante. Una apuesta clara por la creatividad frente a las dinámicas del algoritmo.

Suenan:

Tokyo Shoegazer «Open Air» Meraung «Moment with You» The Curly «Shadow’s Embrace» Beltings «Monochromatic» Follin Romantic System «How to Be Alone Without Being Lonely» Heavenër «Lua» The Deep Sleep «Oyasumi» O_All «I want to travel back in time» Sorry Youth «Nightmarket» The Reasonable Hope «Amidst the Pines»

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