Desde Asia con Amor y Pop: especial Haum Entertainment

¿Desde Asia con Amor y Pop o desde Asia con Amor y Emocore? Bien podríamos cambiar el nombre del podcast en este nuevo episodio, porque se trata de un especial dedicado al sello indonesio Haum Entertainment, en el que vamos a destacar algunos de sus lanzamientos dentro de este estilo musical.

Los orígenes del sello se remontan a 2014, cuando dos amigos que tenían una radio online en la que emitían canciones de sus estilos favoritos —rock alternativo, emo y pop punk— decidieron fundar una pequeña discográfica para dar a conocer los proyectos musicales de su ciudad natal, Malang, una ciudad situada en el este de la isla de Java.

La evolución del sello y de su catálogo ha sido constante, abarcando en la actualidad estilos como el indie pop, el post-punk o el pop punk, y contando entre sus principales referentes con bandas como Girl and Her Bad Mood, Closure o Wuss.

Cerramos, por ahora, la trilogía de sellos discográficos de Indonesia, iniciada con Chaotic Pop Records y continuada con Shiny Happy Records, con este especial dedicado a Haum Entertainment.

Escucha Desde Asia con Amor y Pop: especial Haum Entertaiment

Suenan:

Decemberism – A Summer Bluer GREY. – Let It Bleed Beeswax – Stuck Enamoré – Unpleasant Path Shewn – Lawnmower Costive – Outworn Shallow Bloom – Chronicle Quaint – Tiny Grin The Polar Bears – Good Enough D.O.S.A – Ruh

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