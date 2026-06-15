Desde Asia con Amor y Pop: especial Haum Entertainment

¿Desde Asia con Amor y Pop o desde Asia con Amor y Emocore? Bien podríamos cambiar el nombre del podcast en este nuevo episodio, porque se trata de un especial dedicado al sello indonesio Haum Entertainment, en el que vamos a destacar algunos de sus lanzamientos dentro de este estilo musical.
Los orígenes del sello se remontan a 2014, cuando dos amigos que tenían una radio online en la que emitían canciones de sus estilos favoritos —rock alternativo, emo y pop punk— decidieron fundar una pequeña discográfica para dar a conocer los proyectos musicales de su ciudad natal, Malang, una ciudad situada en el este de la isla de Java.
La evolución del sello y de su catálogo ha sido constante, abarcando en la actualidad estilos como el indie pop, el post-punk o el pop punk, y contando entre sus principales referentes con bandas como Girl and Her Bad Mood, Closure o Wuss.
Cerramos, por ahora, la trilogía de sellos discográficos de Indonesia, iniciada con Chaotic Pop Records y continuada con Shiny Happy Records, con este especial dedicado a Haum Entertainment.
Escucha Desde Asia con Amor y Pop: especial Haum Entertaiment
Suenan:
- Decemberism – A Summer Bluer
- GREY. – Let It Bleed
- Beeswax – Stuck
- Enamoré – Unpleasant Path
- Shewn – Lawnmower
- Costive – Outworn
- Shallow Bloom – Chronicle
- Quaint – Tiny Grin
- The Polar Bears – Good Enough
- D.O.S.A – Ruh
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