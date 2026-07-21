Dry Cleaning arrancaban el año con la publicación de su tercer disco, Secret Love, producido por Cate Le Bon y grabado en el estudio Loft de Wilco en Chicago.

Como te contábamos hace unos días, un álbum que acaba de ver su Deluxe Edition, que incluye tres temas completamente nuevos grabados durante las sesiones del álbum el año pasado: «Grass», «I Have The Key» y el reciente sencillo «Sliced by a Fingernail».

La banda de la vocalista Florence Shaw, el guitarrista Tom Dowse, el bajista Lewis Maynard, el batería Nick Buxton y el teclista y guitarrista Josh Eggerton se presentaba en los estudios de la emisora KEXP para grabar una sesión.

Estas fueron las canciones interpretadas:

Sliced By A Fingernail

The Cute Things

I Need You

Hit My Head All Day

Disfruta de la actuación de Dry Cleaning en KEXP

Foto: Fernando del Río