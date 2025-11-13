Dry Cleaning presentan el segundo adelanto de su disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Dry Cleaning, que recientemente pasaron por Valencia y Madrid, presentan un segundo adelanto del que será su nuevo trabajo, que como te venimos contando saldrá a la venta el próximo 9 de enero a través de 4AD.

Secret Love ha sido producido por Cate Le Bon y grabado en el estudio Loft de Wilco en Chicago del que la productora comenta: «Estar en una habitación con ellos y sentir esa vitalidad y fuerza vital que existe entre ellos es una expresión única».

Como cuenta su hoja de promo, Secret Love es la mejor expresión hasta la fecha de la profunda amistad que dio origen a Dry Cleaning, entre la vocalista Florence Shaw, el guitarrista Tom Dowse, el batería Nick Buxton y el bajista Lewis Maynard. Aquí, el cuarteto del sur de Londres se posiciona en la vanguardia del rock, catalizando la paranoia reaganiana del punk y hardcore estadounidense de principios de los 80 con la actitud desafiante de Keith Richards, el stoner rock, la degradación distópica, el espíritu lúdico del no wave y el punteo pastoral.

Tras “Hit My Head All Day”, llega “Cruise Ship Designer” una canción descrita como un clásico del pop según la banda, que se inspira en la figura de un diseñador de cruceros y hoteles atrapado entre el éxito profesional y la falta de sentido de su trabajo, un personaje que Florence Shaw interpreta con su característico tono entre el desapego y la ironía.

Escucha ‘Cruise Ship Designer’ de Dry Cleaning