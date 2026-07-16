Dry Cleaning

Dry Cleaning publican edición ampliada de su último disco con tres canciones nuevas

Dry Cleaning arrancaban el año con la publicación de su tercer disco, Secret Love, del que te decíamos es: «Un patchwork conceptual en donde prima más la expresividad de los fonemas, la sonoridad de la palabra vocalizada, y cómo la cantante y compositora lo descontextualiza. Es una forma de crear una marco de referencia mutante, repleto de dobles sentidos y juegos semánticos que apelan a la imaginación»

Secret Love fue producido por Cate Le Bon y grabado en el estudio Loft de Wilco en Chicago del que la productora comenta: «Estar en una habitación con ellos y sentir esa vitalidad y fuerza vital que existe entre ellos es una expresión única».

Ahora llega Secret Love (Deluxe Edition), que incluye tres temas completamente nuevos grabados durante las sesiones del álbum el año pasado con la productora Cate Le Bon: «Grass», «I Have The Key» y el reciente sencillo «Sliced by a Fingernail».

Lo más interesante del conjunto son los clips creados por BULLYACHE, quienes coreografiaron los visualizers de las 11 canciones del disco y volvieron a colaborar con la banda para crear los visuales de los tres nuevos temas, todos filmados en el hotel Mandrake de Londres.

Disfruta aquí de los vídeos de Dry Cleaning

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