Dry Cleaning

Dry Cleaning tienen nuevo single, 'Sliced By a Fingernail'

Dry Cleaning arrancaban el año con la publicación de su tercer disco, Secret Love, del que te decíamos es: «Un patchwork conceptual en donde prima más la expresividad de los fonemas, la sonoridad de la palabra vocalizada, y cómo la cantante y compositora lo descontextualiza. Es una forma de crear una marco de referencia mutante, repleto de dobles sentidos y juegos semánticos que apelan a la imaginación»

Secret Love fue producido por Cate Le Bon y grabado en el estudio Loft de Wilco en Chicago del que la productora comenta: «Estar en una habitación con ellos y sentir esa vitalidad y fuerza vital que existe entre ellos es una expresión única».

Un trabajo que llegó definido como la mejor expresión hasta la fecha de la profunda amistad que dio origen a Dry Cleaning, entre la vocalista Florence Shaw, el guitarrista Tom Dowse, el batería Nick Buxton y el bajista Lewis Maynard. Aquí, el cuarteto del sur de Londres se posiciona en la vanguardia del rock, catalizando la paranoia reaganiana del punk y hardcore estadounidense de principios de los 80 con la actitud desafiante de Keith Richards, el stoner rock, la degradación distópica, el espíritu lúdico del no wave y el punteo pastoral.

Coincidiendo con su vuelta a los escenarios llega un nuevo single, «Sliced By a Fingernail» de la que como comentan: «Sentir tanta atención les hace sentir fragmentados. Fantasean con esconderse dentro de un enorme capullo de flor y con pasar desapercibidos entre la multitud por la noche. La imagen de una marca marrón de una uña clavada en un pétalo inspiró parte de la letra. Pensé en los capullos de peonía que no se abren y luego se marchitan, y en su rigidez. La letra también se inspiró en el libro ilustrado de Jooyoung Kim sobre un perro de cuerpo alargado, titulado «Bienvenido a mi vida».

Disfruta el vídeo de ‘Sliced By a Fingernail’ de Dry Cleaning

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