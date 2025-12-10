Dry Cleaning comparten la íntima ‘Let Me Grow and You’ll See The Fruit’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Dry Cleaning lanzan el tercer adelanto del que será su nuevo trabajo, Secret Love, que como te venimos contando saldrá a la venta el próximo 9 de enero a través de 4AD.

La banda británica que hace pocas semanas pasó por Valencia y Madrid, estrena «Let Me Grow and You’ll See The Fruit» que sigue a «Cruise Ship Designer» y «Hit My Head All Day» y ofrece una faceta más íntimo, inspirado en el grupo folk de los 60 Pentangle, «2001: A Space Odyssey», el poeta romano Virgilio y la música Robyn Rocket.

La letrista Florence Shaw comenta que: «La canción habla de la hiperconcentración y la soledad. Es confesional, como una entrada de diario, escrita en un estilo de flujo de conciencia».

«Let Me Grow and You’ll See The Fruit» viene acompañada de otro vídeo de baile coreografiado por BULLYACHE, esta vez con el músico de jazz y metal experimental de Chicago, Bruce Lamont, como protagonista. La contribución de Lamont al saxofón se escucha durante gran parte de la canción.

