Todo preparado para la vista de Dry Cleaning

La banda londinense Dry Cleaning, una de las formaciones más magnéticas del post-punk británico reciente, vuelve por aquí en estos días, bajo el paraguas de Primavera Tours. La gira, con su habitual dosis de su peculiar “spoken Word” sobre guitarras tensas y bajos elásticos, pasará únicamente por Barcelona y Madrid.

El cuarteto formado por Florence Shaw, Tom Dowse, Lewis Maynard y Nick Buxton actuará el 22 de octubre en la Sala (2) de Apolo (Barcelona) y al día siguiente, 23 de octubre, en el Teatro Barceló (Madrid). Dos citas que.a buen seguro, serán intensas y servirán para seguir paseando su celebrado álbum Stumpwork (2022), así como los nuevos temas que el grupo ha ido desgranando en sus recientes directos por Reino Unido y Estados Unidos.

Desde su irrupción en la escena en 2019 con Sweet Princess EP, Dry Cleaning han hecho del humor británico una herramienta política, para convertir la incomodidad cotidiana en poesía postpunk, así son ellos. En directo, la serenidad casi desasosegante de Shaw al recitar contrasta con la tormenta sónica del resto de la banda.

Si el mundo te parece raro últimamente, no estás solo, Florecen ya lo está narrando con voz de documentalista existencia.

Las fechas son

22 octubre – Barcelona, Sala (2) de Apolo

23 octubre – Madrid, Teatro Barceló

Entradas aquí.