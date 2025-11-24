Escucha el nuevo disco de Julia Amor

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Julia Amor es una artista andorrana afincada en Barcelona. En 2023 publicó su primer álbum, Lo que Pensé que Era el Amor, al que siguieron varios sencillos y el EP Recuerdos y Promesas en 2024. Este año te hemos presentado, en nuestra PlayList Emergente, algunas canciones que nos iban avanzando su siguiente disco. Un álbum que ya ha sido publicado y que responde al título de Algo Para Regresar.

El nuevo álbum de Julia Amor nos adentra en su universo interior a través de un sonido íntimo pero brillante que funciona como reverso de su anterior trabajo. Si en Lo que Pensé que Era el Amor se refugiaba y revisaba sus miedos, en Algo Para Regresar sale de su escondite para explorar el mundo exterior y ver qué sucede. Y lo que sucede es una evolución hacia una especie de reconciliación, un estado de plenitud que se ve reflejado en el carácter más expansivo de unas canciones con texturas electrónicas y ritmos de pop rock.

Los contrastes entre el synth pop y el uso de guitarras eléctricas, entre las cajas de ritmo y las baterías reales que se escuchan en algunas canciones, es uno de los motores de esa efusividad que transmite el álbum. El disco cuenta con la producción de Chri Blau y Sergio Pérez, colaboradores habituales de Julia.

A lo largo de nueve canciones, la artista reflexiona sobre cómo su «Armadura» la ha alejado del mundo e incluso de ella misma, haciendo que ya no sepa quién es realmente. Al sentirse aislada y sola, lo único que ansía Julia es encontrar a alguien que pueda verla de verdad («Buscando unos brazos»). Todo ello con un sentimiento de alivio, incluso de optimismo. Una vez ha soltado todas esas emociones que guardaba como instintos primarios, el dolor pierde su fuerza y la luz asoma. «La luz vuelve a su lugar, la miro bailar«, canta en «Fino y transparente», todavía con dudas pero con una mirada más serena.

Julia Amor estará el próximo 4 de diciembre en la Sala Vol de Barcelona presentando sus nuevas canciones junto a Doble Pletina. Las entradas están a la venta en este enlace.

A continuación puedes escuchar Algo Para Regresar, el nuevo disco de Julia Amor.

<a href="https://juliamor.bandcamp.com/album/algo-para-regresar">algo para regresar de julia amor</a>

(Foto: Marc Luguera)