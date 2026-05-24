Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Gracie Abrams & Aaron Dessner – Hit the Wall

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Miriam Stockley & Carlos Garo – Nyumba

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The Mountain Goats – Charlie Sheen Reaches Out to the Feds

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Cigarettes After Sex – Twizzler

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Lavanda – Fantasmas de Ayer

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Amaral – No Quiero Más Canciones Tristes

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Temples – Blue Flame

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Arab Strap – You You You

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Anni B Sweet – Adiós con Alegría

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Mike D – What We Got

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Cariño – Odio la Música

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Nothing But Thieves – Evolution

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Levitants – Señales

Levitants han publicado esta semana «Señales», tercer sencillo adelanto del que será su nuevo disco. Compuesta por Sergio Isabel, líder del grupo, combina una melodía pop y una instrumentación cruda con guitarras brillantes. La letra de la canción nos recuerda que muchas veces no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. «Señales» ha sido producida por Javier Vielba y grabada en directo por Raúl Pérez en los estudios La Mina de Granada.

Apartamentos Acapulco – Scarlett

Apartamentos Acapulco ha celebrado los 10 años de su canción «Scarlett» con una nueva versión grabada en estudio por primera vez. Para el grupo se trata de una de sus canciones más importantes de su historia, así que han querido hacerle justicia con esta revisión, que aparece en un 7″ que también incluye otra versión de «Scarlett» además de un tema inédito llamado «Fuego».

Judeline – Pequeñita!

Judeline ha presentado esta semana una nueva canción titulada «Pequeñita!». Se trata de un diálogo con yo más pequeño, un abrazo a su niña interior y un repaso a esos sueños que algunos se cumplen y otros no. El carácter evocador y casi infantil de la canción viene reforzado por una producción minimalista y una emotividad que recuerda a una nana.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.