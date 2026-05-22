Nothing But Thieves

Nothing But Thieves comparten un nuevo tema, 'Evolution'

Nothing But Thieves celebra una década de trayectoria con el lanzamiento de “Evolution”, un nuevo single que inaugura una nueva etapa para la banda británica.

El tema recupera la intensidad y la energía que han definido su sonido desde sus inicios, combinando guitarras expansivas con la característica voz de Conor Mason. Además, la canción actúa como una reivindicación de la autenticidad y de los vínculos humanos construidos durante su carrera.

Para dar forma a este regreso, la banda volvió a grabar en Angelic Studios, el mismo lugar donde nació su álbum debut, reforzando así el componente simbólico de esta nueva etapa.

Escucha ‘Evolution’ de Nothing But Thieves

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