Mike D

Escucha el nuevo single de Mike D de Beastie Boys, 'What We Got'

Mike D de Beastie Boys (consulta nuestro reciente especial) iniciaba su carrera en solitario hace unas semanas con «Switch Up», un corte de break-hop de pulso alucinógeno con el que el músico abre una etapa propia sin desligarse del imaginario sonoro que ayudó a definir junto a su banda.

El músico estadounidense ha lanzado un nuevo tema titulado “What We Got”, grabado durante las mismas sesiones de estudio que su anterior sencillo. En esta nueva canción ha contado con la colaboración del productor Carter Lang y también con la participación de sus hijos, Davis y Skyler Diamond.

El músico actuará el 16 de junio en La (2) de Apolo (entradas a la venta), en un concierto que servirá como punto de encuentro entre su nueva etapa creativa y el repertorio que definió a una de las formaciones más influyentes del hip-hop alternativo.

Escucha ‘What We Got’ de Mike D

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