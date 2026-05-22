Cariño vuelven como dúo con la oscura 'Odio la música'

Cariño inicia una nueva etapa como dúo con “Odio la música”, un single de pop oscuro y ritmo contundente que convierte el desencanto en un himno irónico sobre las contradicciones de dedicarse a aquello que más se ama.

La primera canción desde que lanzaran Tanto por hacer, viene marcada por una cadencia melancólica y el repetitivo mantra que le da título, funciona tanto como reflejo del desgaste emocional dentro de la industria musical como retrato de quienes han perdido la conexión con sus propias pasiones.

El tema es el primer adelanto del próximo álbum de Cariño, grabado junto al productor Pete Robertson, exbatería de The Vaccines, quien ha trabajado previamente con artistas como Beabadoobee, Hinds y The Last Dinner Party.

«Odio la música» llega acompañada de un videoclip ideado por Nicolás Barreto y dirigido por Mark Yareham, una pieza que recurre al metalenguaje y al caos visual para mostrar, desde el humor y la incomodidad, el desgaste oculto tras el rodaje de un videoclip.

Escucha ‘Odio la música’ de Cariño