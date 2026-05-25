Fontaines D.C. anuncian conciertos en Cádiz, Alicante y Pamplona

Fontaines D.C. vuelven a nuestro país dos años después de su última visita, cuando estuvieron presentando el sobresaliente Romance (2024), donde se abrían con acierto a explorar distintas direcciones.

Un disco que hace poco tuvo su edición expandida en ROMANCE (Deluxe Edition) agregando tres canciones al álbum original de 11 canciones. Además del reciente nuevo sencillo «It’s Amazing To Be Young«, también incluye la nueva canción producida por James Ford «Before You I Just Forget».

Los irlandeses llevarán su directo el 8 de agosto a Cádiz (Baluarte de la Candelaria), el 11a Alicante (El Muelle Live) y el 13 a Pamplona (Ciudadela de Pamplona).

Las entradas para estas tres fechas saldrán a la venta el próximo viernes 29 de mayo a las 11 horas. Con anterioridad, el jueves 28 de mayo a las 11 horas se pondrá en marcha una preventa también para los tres conciertos. Para participar en esta preventa, que estará activa hasta el inicio de la venta general, hay que registrarse aquí antes del jueves 28 de mayo a las 11 horas.

Toma nota de las fechas de Fontaines D.C.

8 Ago 2026 · CÁDIZ · Baluarte de la Candelaria – Entradas



11 Ago 2026 · ALICANTE · El Muelle Live (Puerto de Alicante) – Entradas



13 Ago 2026 · PAMPLONA · Ciudadela – Entradas