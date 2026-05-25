Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo tiene nuevo single, 'The Cure'

Olivia Rodrigo lanzaba hace pocos días “drop dead”, el primer adelanto de su tercer álbum de estudio, you seem pretty sad for a girl so in love, que verá la luz el próximo 12 de junio a través de Geffen Records.

El nuevo disco de la norteamericana ha contado con la producción de Dan Nigro, que también trabajó con la artista en sus dos primeros discos SOUR y GUTS.

Su nuevo single se llama «The Cure», que si bien no tiene nada que ver con la banda de su amigo Robert Smith (Ambos compartieron escenario en Glastonbury interpretando los clásicos de la banda como su popular single de 1992 «Friday I’m In Love» y el no menos celebrado de 1987 «Just Like Heaven»), se ve como un bonito guiño. Realmente la canción incide en «ser la cura» necesaria para alguien necesitado.

Escucha ‘The Cure’ de Olivia Rodrigo

Toma nota de las fechas de Olivia Rodrigo

Sábado, 1 mayo 2027 — Barcelona, España — Palau Sant Jordi
Domingo 2 mayo 2027 — Barcelona, España — Palau Sant Jordi

Entradas a la venta: en Livenation.es,Ticketmaster y El Corte Inglés. 

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