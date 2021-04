Garbage están de vuelta con el segundo trabajo tras su regreso.Uno de los álbumes más esperados de este año, No Gods No Masters, se editará el 11 de junio a través de Stunvolume / Infectious Music.

La banda de Shirley Manson y Butch Vig regresa con el sucesor de Strange Little Birds (2016) con un disco producido por el grupo junto a su habitual Billy Bush (Muse, Ash, Against Me!, L7, …). Las semillas de ‘No Gods No Masters’ se plantaron en el verano de 2018 en el desierto de Palm Springs. El cuarteto se reunió en la casa de uno de los familiares de Steve Marker y esbozó el esqueleto del álbum durante dos semanas, improvisando, experimentando y sintiendo las canciones.

Tras presentar hace algunas semanas “The Men Who Rule the World”, llega un segundo adelanto que lleva por título el mismo que el disco, “No Gods No Masters” y el video que lo acompaña, dirigido por Scott Stuckey (Katy Perry, The White Stripes, MIA y Eddie Vedder) y editado por Andy DeLuca.

“No Gods No Masters” es la continuación del anterior single anticipo “The Men Who Rule the World” (ver aquí), con el que ya sorprendieron por su implicación social y energía sonora.

Shirley Manson, vocalista de Garbage, comenta sobre este nuevo single “No Gods No Masters”:

“Traté de darle sentido al mundo. Estaba intentado dar sentido a la izquierda y la derecha, literalmente.

¿Por qué algunas personas votan a la derecha?

¿Por qué algunas personas votan a la izquierda?

Y todo eso viene de una preocupación por nosotros mismos, por nuestros amigos, por nuestras familias, en última instancia, por nuestros bebés… Esta canción trata sobre reimaginar nuestra sociedad en el futuro, por nuestros hijos y no cometer los mismos errores una y otra vez permitiendo que la codicia corrompa nuestro pensamiento”.

Escucha el segundo adelanto de lo nuevo de Garbage, “No Gods No Masters