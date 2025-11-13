Estrenamos el nuevo vídeo de LASUERTE

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

LASUERTE es un dúo de indietrónica formado por Miges y Dani Melo, exintegrantes de otras bandas como Turistas. En su música combinan ironía y crítica con una aguda sensibilidad urbana con la que invitan a mirar de frente el absurdo contemporáneo. El pasado mes de octubre debutaron con un primer sencillo titulado «Rito iniciático». Ahora llega el segundo, «La broma infinita».

Este segundo sencillo del dúo, producido por Lucas Bolaño, toma su título de una novela de David Foster Wallace al tiempo que hace referencia al sinsentido de la vida hiperconectada. Combinando bases lofi con letras que aluden a la alienación contemporánea y a la sensación de que todo se ha vuelto ficción, «La broma infinita» suena a eso mismo, a broma, a no saber cómo enfrentarse a una realidad cada vez más desconcertante que suena a fin de ciclo y acabar refugiándose en la ironía. LASUERTE comentan al respecto:

«A veces resulta más fácil imaginar un apocalipsis meteorítico que el fin de esta era turbocapitalista-rollercoaster de la cultura. ¿Hay alternativa a esta broma infinita? Si la hay, pasa por la música como diría Fisher.»

«La broma infinita» se presenta con un vídeo rodado en blanco y negro con estética de los 90. Las imágenes ayudan a expandir la mirada política y emocional de la canción. En el videoclip aparece un personaje inspirado en Bunny Boy, personaje de la película Gummo (1997) que vaga entre ruinas suburbanas. Aquí encontramos a un conejo que hace lo propio entre Vallecas y Moratalaz, con protagonismo para el puente que los separa. Un espacio simbólico entre la periferia y la ciudad.

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el videoclip del segundo sencillo de LASUERTE, «La broma infinita».

LASUERTE estarán el próximo 13 de diciembre en la Sala Fotomatón de Madrid. Las entradas para su concierto están disponible en este enlace de compra anticipada.