Guitarricadelafuente – Spanish Leather (Sony Music)

En un post publicado en su cuenta de IG Guitarricadelafuente escribía: “Siempre me ha movido por dentro la nostalgia por tiempos mejores, o que simplemente desconozco. Un anclaje al pasado que de alguna forma me hace sentir que pertenezco a un lugar, o algo más grande. A una tradición, unas costumbres, una forma de hablar que pueda sostenerme cuando me pierda.

Me veo con la necesidad de cortar un cordón umbilical invisible con este lugar seguro, el pasado. Seguramente sea hacerse mayor o que tal vez me he enamorado de la velocidad y de los estímulos de este tiempo. Aquí vienen 12 canciones en las que siento más que nunca la necesidad de encontrar vuestra respuesta.

Me quiero volcar al presente, a la velocidad de tiempos inciertos y al disfrute. Y recorrer horizontes desconocidos con mis botas de spanish leather”.

Una declaración que deja claras sus intenciones de hacer avanzar su propuesta musical más allá de la renovación folclórica que acometió con el notable La Cantera (2022). En el transcurso de este tiempo a Álvaro Lafuente le han llovido ofertas para campañas publicitarias de moda, colaboraciones musicales entre otras con su amigo Troye Sivan (espectacular su aparición en el último Primavera Sound en donde se palpaba la complicidad entre los dos), y una gira exitosa. Además de todos los éxitos profesionales también ha declarado públicamente su “salida del armario”, algo que queda patente en lo explícito de alguna de las letras de este trabajo.

Para la ocasión se ha rodeado de un buen arsenal de productores que han pulido y, por qué no decirlo, estereotipado su sonido: Refree, Carter Lang, pablopablo, Jasper Harris entre otros. Parece claro que la multinacional con la que colabora apoya su propuesta y era momento de hacer frente al tan cacareado “difícil segundo disco” con un colchón monetario sustancioso.

El video del primer sencillo de Spanish Leather (Sony Music, 2025), “BABIECA!”, ya nos introduce en esta nueva estética del cantautor enfocada por una desinhibida soflama en favor de la (su) liberación sexual a través de una cámara que persigue a los cuerpos apolíneos de jóvenes que disfrutan de ellos y del tiempo libre. Las comparaciones con Troye Sivan al ver el montaje cinematográfico me parece que esta vez sí que tienen sentido, dejando aparte la confraternidad surgida entre los dos.

Guitarricadelafuente se siente a gusto en esta nueva etapa vital, y así lo expresa en canciones como la melodía acústica de “Futuros Amantes”, o la también lánguida “Puerta Del Sol” (es curioso cómo Madrid es en este caso símbolo de libertad, algo que la curia política y empresarial de rancio abolengo llevan machacando hasta el hartazgo). Las canciones esta vez suenan adocenadas, domesticadas en exceso, y muy enfocadas a un mensaje gay liberador que busca su target comercial y poco más. De ahí que las ideas interesantes que se hallan en “Pipe Dream”, “Port Peligrí” o “Tramuntana” se queden en eso, buenas ideas, porque la frescura y la espontaneidad de antaño parecen olvidadas.

¿Esta es la nueva forma de hablar que mencionaba en su mensaje de IG? Esperemos que se quede en algo que no sea irreversible.

Escucha Guitarricadelafuente – Spanish Leather

Pásate a Amazon Music Unlimited con la oferta de Muzikalia.