Hen Ogledd - DISCOMBOBULATED (Domino)

La aventura de Hen Ogledd tiene su inicio en el momento en el que Richard Dawson y Rhodri Davies se asociaron para investigar las posibilidades de la improvisación musical. Según Dawson, esta primera experiencia -que se saldaría con el disco Dawson-Davies: Hen Ogledd (2013,)-resultaría una experiencia absolutamente reveladora de cómo entender, ejecutar, y sobre todo vivir el proceso creativo junto a un avezado improvisador como Davies. El resultado fue un disco repleto de ejercicios exploratorios y disonancias a través de dos mentes abiertas a la música de narrativas aventureras, con instrumentación que va de la guitarra al harpa, de las cajas de ritmos pasando por los pedales que crean loops repetitivos y envolventes. Después de ese trabajo tan indagatorio en aras de sonoridades atonales y abruptas, se fueron decantando por el pop, pero un pop que se quiere igualmente instigador de timbres y texturas nada acomodaticias, y que beben del jazz, del prog y, de nuevo, de la libre improvisación.

Con DISCOMBOBULATED (Domino, 2026) completan su quinto álbum -el anterior, Free Humans que data del 2020, y pandemia mediante, supuso un freno para la banda-, y junto a los músicos arriba mencionados, se añade la maestría de Sally Pilkington y Dawn Bothwell, que ya parece que vayan a ser los integrantes “oficiales” de la banda. De las cabezas de estos cuatro músicos es capaz de emerger diferentes maneras de entender el pop, y de ahí se establece un diálogo entre los músicos que redunda en un estilo permeable y en constante mutación.

Un álbum que actúa a diferentes niveles estéticos, y que en lo lírico escanea el malestar general del ser humano en un mundo en descomposición. Los contrastes entre la pulsión inquieta de unas letras aguerridas se enfrentan a unas armonías que, en ocasiones, están llenas de mullidas melodías, o derivaciones que nos llevan a estados mentales casi chamánicos. Al inicio del disco con ??”Nell’s Prologue”, con una ambientación muy lynchiana, Nell es un niño pequeño que narra la sorpresa de reconocer(se) en las cosas que le rodean. A continuación, “Scales Will Fall”, es una diatriba rapeada por Sally Pilkington sobre las injusticias sociales, así como la valentía de las mujeres en las luchas sindicales, mientras la música se despliega sobre un manto de folk con toques progresivos y aires tabernarios a lo The Pogues, que luego deviene en suaves tonalidades jazz, junto a la temperada ejecución a la batería de Will Guthrie. La electrónica en “Dead in A Post-Truth World” evoca los experimentos de Gruff Rhys, y se alterna el inglés con el galés en una muestra más del aperturismo de la banda hacia nuevas expresiones vocales.

“Clara”, la balada que parece una canción de cuna, es una delicia en miniatura, y contrasta con el tenso movimiento motorik de ”End Of The Rhythm”, que hace un alegato político sobre el poder del baile y la protesta política. La pieza que sobresale sobre el resto en este magnífico álbum es “Clear Pools”, un tema que se acerca a los veinte minutos en donde todo es posible: free jazz atonal, silencios intrigantes que se cuelan entre las notas de la guitarra de Dawson, suaves interludios de piano envueltos en capas de sintetizador, y la voz de Pilkington repitiendo estrofas sobre una yuxtaposición armónica que me hace recordar al movimiento Rock In Opposition.

Escucha Hen Ogledd – DISCOMBOBULATED