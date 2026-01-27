Conciertos de la semana en Inverfest: Ángeles Toledano, La Bien Querida, Stanstill y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Inverfest 2026 despide enero con una semana especialmente intensa, en la que se concentran más de 25 conciertos repartidos por algunas de las salas y teatros más emblemáticos de Madrid. La actividad arranca el martes 27 en el Teatro Circo Price con Estrellas de Buena Vista y su Live in Havana Tour 2026, un espectáculo de gran formato con 16 músicos sobre el escenario, entre ellos diez integrantes originales de Buena Vista Social Club.

En ese mismo espacio se sucederán propuestas tan diversas como el nuevo trabajo de Zenet, Las manos y la voz, el estreno de Evangelio de María Peláe, la despedida de Antílopez, la celebración del 20 aniversario de Vivalaguerra de Standstill y la renovadora visión flamenca de Ángeles Toledano.

La programación se despliega en paralelo por otras salas clave de la ciudad. La Riviera acoge las últimas fechas, todas con entradas agotadas, de D.Valentino, además del sold out de Inazio y la presentación del nuevo disco de La Bien Querida.

Condeduque será escenario del viaje introspectivo de Soleado y del directo audiovisual de Tiemei & Desilence, mientras que El Sol, Villanos y La Sala del Movistar Arena concentran una intensa sucesión de conciertos con nombres como Maximiliano Calvo, Jordana B, MäBU, The New Raemon, Blackpanda, Chicle, Carmen 113 o Yarea, combinando estrenos discográficos, giras y nuevas etapas creativas.

La recta final de la semana se completa con citas repartidas por Siroco, el Teatro Eslava y la But, con propuestas que van del rock de Agoraphobia al R&B de Alizza, la celebración de los 40 años de carrera de Javier Corcobado o la presentación del nuevo disco de Drugos. En conjunto, Inverfest 2026 alcanza así su ecuador con una programación plural y ambiciosa, a la que todavía le esperan 54 conciertos más en Madrid, además de nuevas fechas en Zaragoza y en el Negufest de Bilbao.

Puedes comprar las entradas en la web oficial.