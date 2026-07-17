Lana del Rey

Lana del Rey lanzará 'Stove' y un disco complementario llamado 'Spyda'

Mucho venimos hablando de Stove, el disco «country» de Lana del Rey que luego no lo era. Ese que en un principio se iba a llamar Lasso, luego The Right Person Will Stay y que finalmente llevará el título de Stove.

Hoy conocemos que el sucesor de Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal, 2023) no será un disco, sino dos. Tal y como ha comentado en su cuenta de Instagram mientras jugaba con un gato:

Como cuenta Lana del Rey: Han pasado tantas cosas en los últimos cuatro años, tanto tiempo esperando a que todo encajara y tanto tiempo preguntándome si estaba bien que las cosas se estuvieran desmoronando. La paciencia fue clave, y entre las canciones surgieron nuevos pensamientos sobre viejos amigos y nuevos sueños, y de la duda de si el árbol que había estado plantando crecería, surgieron nuevos brotes, y así creció un nuevo rosal bajo el sauce… Un extenso álbum complementario, recopilado por tantas personas como pude encontrar para ayudarme a ordenar mis ideas sobre cuánto estaba cambiando.

Stove es tan hermoso e intacto como se pretendía que fuera; un álbum clásico, si me permiten decirlo, gran parte del cual hemos tocado en gira y ustedes han escuchado, pero no todo. Gracias a todos los involucrados.

Y con el paso de los años, llegó un hermoso álbum secundario… Una especie de comentario sobre todo lo que ha estado sucediendo, y la paciencia que se requirió, y la confianza que tuve que tener en que no todo lo que no funcionaba era solo por mi culpa. Agradezco a todos mis colaboradores; supongo que hizo falta lo que hizo falta para terminarlo. Necesito un mes para terminar de armarlo y luego mandar mis dos álbumes a vinilo. Gracias por esperar. Sin duda, son dos de mis trabajos más hermosos, basados ??en lo que pensé que sería crecimiento y alegría, pero salpicados con una recopilación secundaria de canciones que brotaron de la duda, la esperanza y la comprensión de que los nuevos comienzos realmente significan empezar de cero. Cuando la vida decide llevarte por otro camino, realmente no es tu elección y es una verdadera aventura en sí misma.

Escribí sobre ello. Ahora es momento de confiar en el proceso y dejarme llevar por la corriente. Estoy muy agradecida con todos los que siguen a bordo conmigo. Y, por supuesto, les deseo lo mejor a todos los que se quedaron en tierra firme. Claro que lo entiendo.

Es broma. Pensé que estábamos en el mismo barco.

Ese segundo trabajo se llamará Spyda, como vemos en su portada.

Stove y Spyda aún no tienen fechas de lanzamiento oficiales.

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