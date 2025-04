Lana del Rey comparte ‘Bluebird’

Lana Del Rey tendrá disco el próximo 21 de mayo, fecha en la que se publicará The Right Person Will Stay, ese disco que en un principio iba a tener el título de Lasso y que podría volver a cambiar de título según ha comentado recientemente.

La continuación de Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal, 2023) ha venido precedido por la canción «Henry, come on», que se había filtrado hace más de un año y la propia cantante compartió en parte en sus redes.

Ahora llega «Bluebird», una bonita canción orquestada que fue compuesta junto a Luke Laird, y producida con la asistencia de Drew Erickson.

Escucha ‘Bluebird’ de Lana del Rey