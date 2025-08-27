Lo nuevo de Lana del Rey se retrasa y cambia de nombre

Lana Del Rey sigue mareando la perdiz con la que será continuación de Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal, 2023). que en un principio se iba a llamar Lasso, luego The Right Person Will Stay y que finalmente llevará el título de Stove.

El que iba a ser su disco country inicialmente previsto para mayo de 2025, ha visto retrasada su publicación primero a septiembre y ahora, según la propia artista ha confirmado en una entrevista con la revista W, llegará a finales de enero de 2026. El motivo del aplazamiento ha sido la incorporación de seis nuevas canciones, más autobiográficas de lo esperado, que han requerido un proceso creativo más largo.

En cuanto al sonido, Del Rey ha explicado que la mayor parte del álbum tendrá un marcado aire country, aunque también explorará matices de un estilo gótico sureño y un enfoque más ligero y melódico, cercano al American Songbook. La artista asegura que este nuevo trabajo será más desenfadado que anteriores entregas, con un tono menos confesional su disco anterior o Blue Banisters.

Stove cuenta con la producción de Jack Antonoff, colaborador habitual, y del compositor de country Luke Laird. Entre las canciones ya confirmadas se encuentra «Stars Fell on Alabama», dedicada a su marido Jeremy Dufrene. Se han compartido recientemente «Henry, Come On» y «Bluebird«, aunque su inclusión en el disco sigue sin confirmarse.

Hace unos días Lana del Rey compartió una publicación en Instagram en la que cantaba una canción inédita que decía: “Ethel Cain odió mi publicación de Instagram/ Creo que es lindo recrear mi publicación de Chicago”. Lo que ha dado lugar a una curiosa polémica de la que Cain se ha reído irónicamente.