Lana del Rey

Lana del Rey estrena canción para un videojuego de James Bond

Lana Del Rey ha compartido el tema oficial del nuevo videojuego de James Bond, 007: First Light. La canción fue creada junto al veterano compositor de David Arnold (Casino Royale, Tomorrow Never Dies).

Como cuenta Hakan Abrak, director de IO Interactive: «Es un placer ver a dos talentos extraordinarios como Lana Del Rey y David Arnold unir fuerzas. El resultado tiene una esencia inconfundible de Bond, a la vez que aporta una identidad fresca a 007: First Light. El regreso de Bond a los videojuegos es un hito para IO Interactive, y contar con un tema principal de esta calidad lo hace aún más especial».

En 2024, Del Rey confirmó que había escrito previamente un tema de Bond para Spectre, pero los creadores optaron por «Writing’s On The Wall’ de Sam Smith.

El nuevo tema de la artista norteamericana sirve de aperitivo de lo que será su inminente nuevo disco, Stove, sucesor de Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal, 2023).

Escucha ‘First Light’ de Lana del Rey

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