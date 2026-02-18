Lana Del Rey comparte ‘White Feather Hawk Tail Deer Hunter’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Lana Del Rey ha compartido “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, un nuevo adelanto del que será su nuevo disco, sucesor de Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal, 2023). que en un principio se iba a llamar Lasso, luego The Right Person Will Stay y que finalmente llevará el título de Stove.

La canción fue escrita junto a su marido, Jeremy Dufrene, su hermana Chuck Grant y su cuñado Jason Pickens, y cuenta con la producción de su colaborador habitual Jack Antonoff. Un tema que sucede a «Henry, come on» y «Bluebird» y como comentó en sus redes es su “canción favorita” del disco.

El que iba a ser su disco country inicialmente previsto para mayo de 2025, ha visto retrasada su publicación primero a septiembre y ahora, según la propia artista llegará en unos tres meses, señalando que los tiempos de fabricación del vinilo condicionan el calendario. El motivo del aplazamiento ha sido la incorporación de seis nuevas canciones, más autobiográficas de lo esperado, que han requerido un proceso creativo más largo.

En cuanto al sonido, Lana del Rey ha explicado que la mayor parte del álbum tendrá un marcado aire country, aunque también explorará matices de un estilo gótico sureño y un enfoque más ligero y melódico, cercano al American Songbook.

Escucha ‘White Feather Hawk Tail Deer Hunter’ de Lana del Rey