Marcos Gendre y Adriana Díaz: «Lana del Rey ha sabido canalizar referentes para expresar una visión ajena a los estereotipos habituales»

Hace pocas semanas se editaba el libro Lana Del Rey. Mitología de un icono pop escrito por Marcos Gendre y Adriana Díaz (Ondas del Espacio, 2026) en el que, de manera muy perspicaz, analiza la carrera de la artista norteamericana, poniendo especial énfasis en la mitología pop que revolotea alrededor de su misteriosa figura.

Denostada y admirada a partes iguales, Lana del Rey es ya un referente en la cultura pop; un personaje de muchas aristas en las que escarbar. Un libro no solo para fans de la artista, sino también para los curiosos que quieran ir desvelando paralelismos de los más curiosos en donde su pálida figura se queda retratada.

Hablamos con los autores del libro en esta entrevista.

“Más allá de la profunda huella autobiográfica que suelen destilar sus letras, hay que entender la dimensión tremendamente cinematográfica que ella dota a sus ficciones musicales”

¿Qué os impulsó a escribir un libro acerca de la mitología en torno a Lana Del Rey?

Lo que nos llevó a realizar este proyecto fue el concierto que dio en el PS de Porto en 2024. Literalmente, fue casi una revelación totalmente inesperada por nuestra parte. Tanto que, en los meses siguientes, nos sumergimos de lleno en su discografía.

Mientras estábamos con Norman Fucking Rockwell, fue surgiendo la idea de escribir un ensayo al respecto, la cual se pudo llevar a cabo gracias al entusiasmo que Julio, de Ondas del Espacio, puso para poder llevar a cabo dicho proyecto.

¿Qué hace, en vuestra opinión, a Lana una compositora que se desmarca de los postulados del mainstream más canónico?

El hecho diferencial más llamativo es su absoluto desprecio a las matemáticas del algoritmo de Spotify. Que en 2019 publicara un single de nueve minutos y medio como “Venice Bitch” dice mucho de alguien que a partir de Norman Fucking Rockwell comenzó a subrayar su relevancia como referente ajeno a las dictaduras impuestas por las reglas de mercado. Esto mismo sucede en su single más reciente, de una teatralidad más cercana a la Kate Bush de The Dreaming que la de Hounds Of Love. Y eso dice mucho, a favor, de un inconformismo que también es cierto que nace de la posibilidad que ella tiene de poder abanderar como una seña de identidad para las masas.

¿Cuándo descubristeis a Lana Del Rey? ¿Cuál fue el momento en el que pensasteis que tenía un gran potencial como cantautora?

Para empezar, para nosotras el término cantautora no se ajusta a su proceso creativo. Su visión se ajusta más al concepto songwriter, aunque lo suyo está ligado a una panorámica pop que se salta la ITV del contexto temporal para abrazar la posibilidad de facturar canciones que podrían haber sido publicadas hace medio siglo y que también podrían ser concebidas dentro de treinta años. En este sentido, las canciones que muestran dicha tendencia ya se pueden encontrar en sus inicios, con “Video Games”, ”Summertime Sadness” o “Young & Beautiful”. La semilla ya estaba plantada, sólo hacía falta dotarla de un discurso más rico en matices y referencias.

Hacéis paralelismos interesantes sobre la estética de ella y la de autores cinematográficos como David Lynch (este parece más evidente), o David Barker. ¿Nos podéis comentar esas conexiones?

Sí, en el libro reflexionamos acerca de la relación que existe entre “Video Games” y una película como Anora en su primera parte. No en vano, la canción de Lana es un mantra acerca de la distancia en la intimidad de las relaciones de pareja de hoy en día, absolutamente, condicionadas por un entorno tecnológico deshumanizado, o directamente aborregado, donde el tiempo convivido en pareja puede llegar a ser la mayor de las soledades. En este sentido, Lana del Rey expresa mejor que nadie dicha sensación poniéndose a ella misma como referente de muchas de sus letras y de esas relaciones tóxicas a las que también alude Barker en sus films.

Las letras de sus temas juegan a crear un reverso de lo que llamo yo una intrahistoria de los Estados Unidos lisérgica y llena de simbolismo. ¿En qué medida la hauntologia incide en ello?

Pues desde una perspectiva que va más allá de esa tristeza veraniega o la California bucólica de duermevela. A través de artilugios experimentales como “Judah Smith Interlude”, Lana está haciendo un guiño indiscriminado a la library music, pero integrándola dentro de una escena típicamente norteamericana de domingo de misa. Así como The Caretaker se obsesionaba por fantasmagorizar los años 20 y 30 mediante su obsesión por las Big Bands de la época, Lana americaniza los fantasmas asociados a la iconografía yanqui.

Por otro lado, ¿de qué forma juega un valor seguro la nostalgia en el presente continuo de la música juvenil?

Tú mismo lo has dicho, asociando “presente continuo” a “nostalgia”. Para las generaciones más jóvenes el concepto “nostalgia” no existe como una realidad, sino como un pasado inventado a través de sensaciones como las que residen en canciones con el profundo calado emocional y crítico de “A&W”, por ejemplo.

La distancia temporal necesaria equivalente a lo que denominamos nostalgia es algo que ya sólo tiene sentido de los millennials para adelante, no para la música juvenil, en la que Lana ha impactado por equiparar nostalgia a vulnerabilidad y a la ausencia de miedo a exponer las heridas y los temores de canciones con un poderoso mood otoñal y melancólico. Y esto es una sensación que suele enraizar en el subconsciente del oyente a lo largo de los años. No deja de ser una forma de empatizar que funciona tanto a nivel lírico como a través de la conmovedora sensibilidad musical que exhalan cortes con mensajes tan contundentes y fáciles de aceptar como algo tuyo tal que en «Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – but I Have It».

La estética de sus videos tiene referentes que juegan con la intertextualidad, la querencia por espacios oníricos y escapistas. Es curioso como esta manifestación escapista y nostálgica es capaz de penetrar en el subconsciente de su fandom. Ante un futuro incierto, ¿Lana del Rey es la representante de la liberación de un status quo represivo?

Totalmente, no hay más que ver un vídeo como el filmado para “Venice Bitch”, literalmente, una filmación en modo road movie, pero enfocando hacia atrás, no hacia adelante, durante casi nueve minutos en plano fijo. Sinceramente, no puede ser más intencionada su necesidad de aplicar técnicas de interacción tan inmersiva que apelan al espíritu libre y simbólico definido por Derek Jarman o Chris Marker, por dar dos ejemplos que me parecen muy consecuentes con la finalidad de atrapar al oyente a través de imágenes fuera de foco temporal, que casi se reproducen como una filmación de un recuerdo que como una escenificación asociada a la cultura del videoclip (Netflix) al uso que se lleva hoy en día.

¿Qué pensáis de su forma de remarcar la feminización del cuerpo de la mujer?

Primeramente, creemos que, más allá de la profunda huella autobiográfica que suelen destilar sus letras, hay que entender la dimensión tremendamente cinematográfica que ella dota a sus ficciones musicales y la gran influencia que ha tenido en ella géneros como el noir, tan poéticos en este sentido como aberrantes y llena de tópicos en la forma de tratar la belleza femenina.

Lo más interesante de Lana es que ha sabido canalizar dichos referentes para poder expresar una visión ajena a los estereotipos habituales y que, tal como sucede también en sus poemas, muestra una lucha de contrarios en la que parece estar debatiéndose entre los poderes de mujer de dicha feminización y la vulnerabilidad ante la necesidad de tener que desprenderse de los mismos para poder sentirse más sincera consigo misma.

Ella es una representación libidinal de unos EEUU fantasmático. ¿Qué quiere Lana plasmar en todo esto y qué creéis que le llega al fan, o en qué forma, de todo este juego retórico?

Desde luego, la redimensión de ese Los Ángeles idílico del yacht rock que fue representado en los setenta ella lo vampiriza en una forma espectral que juega con la simbología más recurrente de Hollywood, el cine noir y todos esos significantes que Lynch dotó de aura terrorífica en Mulholland Drive, pero que ella lleva a una dimensión más anclada a un clasicismo cinematográfico de los años cuarenta, aunque por otro lado también llega a recordarnos a la estética brumosa en Super 8 que Gus Van Sant aplicó en Paranoid Park. Por desgracia, el fast food cultural en el que vivimos actualmente no ayuda a que se puedan apreciar todos los matices de los que Lana hace gala, sobre todo, cuando entra en terrenos más experimentales.

¿Si tuvierais que convencer a alguien sobre las bondades de Lana, ¿qué canciones son las que mejor la representan?

Marcos: Yo tiraría de “Venice Bitch”, “Arcadia”, “Peppers” y “Young & Beautiful”

Adriana: “Video Games”, “Cinnamon Girl” y “Chermtrails Over The Country Club”.

Puedes comprar el libro Lana Del Rey. Mitología de un icono pop de Marcos Gendre y Adriana Díaz en la web de su editorial.